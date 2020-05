Wichtigste Funktion von The Medium läuft angeblich nur auf Next-Gen-Konsolen

Anfang des Monats haben wir den neuen Titel des polnischen Entwicklerstudios Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch, Observer) gesehen, ein Game namens The Medium. Das psychologische Horrorspiel wird in eine ähnliche Kerbe wie seine Vorgänger schlagen, allerdings ist es lediglich für Xbox Series X und PC vorgestellt worden. Der Lead Game Director Wojciech Piejko erklärte vor einiger Zeit in einem Interview, warum sein nächstes Vorhaben ausschließlich auf den Konsolen der nächsten Generation realisierbar sei:

"Die Idee entstand schon 2012, denke ich, jedenfalls in ihrer ersten Variante. Natürlich hat sich das Spiel [seitdem] geändert und unser Ansatz ebenfalls, aber [heute ist klar, dass] nur die nächste Generation mit unserer Vision umgehen kann. Und darauf haben wir gewartet."

Warum genau nur die leistungsfähigen Systeme, die Ende des Jahres erscheinen werden, vollends in der Lage sein sollen, The Medium zu realisieren, hängt anscheinend mit einer ganz bestimmten Spielmechanik zusammen, die noch gar nicht angekündigt wurde:

"Ich kann euch momentan nichts über unser wichtigstes Feature erzählen, da wir es uns für später aufheben müssen. Aber die Spielmechanik, die um diese beiden Welten herum aufgebaut ist, konnte auf Hardware der aktuellen Generation nicht vollständig realisiert werden. Das ist etwas, das, denke ich zumindest, The Medium von jedem anderem Spiel unterscheiden wird. Es ist sogar patentiert. Das Spiel kann auf die gleiche Weise nicht so einfach auf Plattformen der aktuellen Generation funktionieren. Und deshalb entwickeln wir das Spiel für Xbox Series X plus PC."

Weitere Details fallen, als Piejko das Thema SSD-Festplatten kommentiert, die in der Xbox Series X und in der PS5 eingebaut sind. Seiner Meinung nach sorgt diese Hardware für ein neues Spielerlebnis: "Für das Eintauchen, das in unseren Spielen entscheidend ist, waren [die SSD-Festplatten] das beste Feature und es wurde von Microsoft geliefert. Und natürlich ist die Leistung großartig. Jetzt können wir unsere Vision von The Medium zum ersten Mal so umsetzen, wie wir es uns vorgestellt haben."

Ein bisschen Werbetext muss wohl auch in solchen Interviews mit einfließen... Was uns da wohl erwartet?