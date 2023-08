Wichtiger Rockstar-Autor verlässt das Unternehmen nach 16 Jahren

HQ

Michael Unsworth ist vielleicht nicht der bekannteste Name in der Spieleindustrie, aber die Chancen stehen ziemlich gut, dass Sie einige seiner Spiele gespielt haben, da er an Titeln wie Grand Theft Auto V, Grand They Auto IV, LA Noire, Max Payne 3, beide Red Dead Redemption Titel (für die er zusammen mit Dan Houser Hauptautor war) und mehr.

Aber alle Dinge müssen irgendwann ein Ende haben, und wie auf GTAForums (vom Benutzer Rucke) angemerkt, hat Unsworth jetzt Rockstar verlassen. In den letzten Jahren haben mehrere wichtige Mitglieder von Rockstar das Unternehmen verlassen, darunter Dan Houser selbst (Mitbegründer von Rockstar und ausführender Produzent/Autor für alle wichtigen Spiele), der Rockstar North-Präsident Leslie Benzies und der legendäre Grand Theft Auto Produzent und Autor Lazlow Jones.

Was das letztendlich für zukünftige Rockstar-Spiele bedeutet, bleibt abzuwarten, aber von außen betrachtet sieht es nicht nach einem reibungslosen Ablauf aus.

Danke VGC.