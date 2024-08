Wichtige Schritte in Richtung Ted Lasso Staffel vier sind im Gange

HQ

Warner Bros. Television, das Studio hinter der äußerst erfolgreichen Fußball-Comedy-Serie Ted Lasso, hat Berichten zufolge die Optionen für einige der Hauptfiguren der Serie aufgegriffen und damit die Tür zu einer möglichen vierten Staffel geöffnet.

Hannah Waddingham (der AFC Richmond Besitzer Rebecca Walton spielt), Brett Goldstein (der Roy Kent spielt) und Jeremy Swift (der den Director of Football Operations spielt Leslie Higgins ) stehen alle unter der britischen Schauspielgewerkschaft Equity und sind die Darsteller, deren Optionen bisher von WB erworben wurden.

Es wird nun erwartet, dass WB sich an diejenigen wendet, die der amerikanischen Gewerkschaft SAG-AFTRA unterstehen, da die Verträge vieler Schlüsselfiguren der Serie abgelaufen sind und daher neue Verträge unterzeichnet werden müssen. Es ist unklar, wer insgesamt zurückkehren wird und wer nicht, aber es wird gemunkelt, dass Schlüsselfiguren wie Jason Sudeikis (Ted Lasso) und Brendan Hunt (Coach Beard) zurückkehren werden, und einige ehemalige Darsteller, die sich anderen Projekten verschrieben haben, haben zuvor ihren Wunsch geäußert, Gastauftritte zu haben, wenn die Serie für eine vierte Staffel aufgenommen wird.

Obwohl es offiziell nicht bestätigt ist, wird auch berichtet, dass die Vorbereitungen für die Eröffnung eines Writers' Room in vollem Gange sind, wobei die Produktion der vierten Staffel Anfang 2025 beginnen soll. Die Implikation hier ist, dass, wenn auch formell (noch), Sudeikis bereits hinter den Kulissen mit der vierten Staffel an Bord ist, da Ted Lasso letztendlich seine Schöpfung ist.

Am Ende der dritten Staffel von Ted Lasso suchten die Charaktere nach einer Partnerschaft für ein neues Projekt und gründeten ein Frauenteam bei AFC Richmond, neben vielen Happy Ends für Charaktere wie die titelgebende Ted Lasso. Es ist unklar, in welche Richtung sich die Serie entwickeln wird, wenn sie zurückkehrt, aber es ist klar, dass Sudeikis und Co. nicht ohne guten Grund wieder unterschrieben hätten, also sollten die Fans anfangen, sich zu freuen (danke, Deadline).