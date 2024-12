Wichtige Fußballspiele, die Sie in den letzten fünf Tagen des Jahres 2024 sehen können

HQ

Der Fußball hört auch in der Weihnachtszeit nicht auf. Einige Ligen enden kurz vor Weihnachten, darunter die LaLiga, die Bundesliga oder die Ligue 1 in Spanien, Deutschland und Frankreich. Aber in anderen Ländern kommen die Fußballer nicht zur Ruhe, manchmal spielen sie in diesen kalten Tagen sogar mehr als sonst.

Es sind nur noch fünf Tage bis 2024. Die UEFA-Wettbewerbe kehren erst im Januar zurück, in dem auch viele nationale Wettbewerbe wie Pokale oder Supercups ausgetragen werden. Aber wenn Sie es vermissen, auf dem Bus zu sitzen und Fußball zu schauen, gibt es heutzutage immer noch einige Möglichkeiten. Und das nicht nur in England...

Premier League

Der englische Fußball hat eine lange Tradition, in den Ferien zu spielen. Gestern, am 26. Dezember, fanden am zweiten Weihnachtsfeiertag acht Spiele statt. Heute, Freitag, 27. Dezember, absolvieren vier Mannschaften den Rest des 18. Spieltags:



Brighton & Hove Albion vs. Brentford:19:30 GMT



Arsenal vs. Ipswich Town: 20:15 GMT



Samstag, der 28. Dezember, ist ein Ruhetag, und dann findet der 19. Spieltag vom 29. Dezember bis zum 1. Januar statt. Einige der interessantesten Spiele sind:



Leicester City vs. Manchester City: Sonntag um 14:30 Uhr GMT



Everton vs. Nottingham Forest: Sonntag um 15:00 Uhr GMT



West Ham vs. Liverpool: Sonntag um 17:15 Uhr GMT



Aston Villa vs. Brighton: Montag um 19:45 Uhr GMT



Manchester United vs. Newcastle: Montag um 20:00 Uhr GMT



Brentford vs. Arsenal: Mittwoch (1. Januar) um 17:30 Uhr GMT



Serie A

Italiens höchste Spielklasse hat vor einigen Jahren beschlossen, die Winterpause auf Mitte Januar zu verlegen. Zwischen dem 6. und 21. Januar wird es keine Spiele geben, aber der 18. Spieltag findet kurz vor Neujahr, von Samstag, 28. Dezember, bis Montag, 30. Dezember, statt.

Zu den hochkarätigsten Leuchten gehören:



Cagliari vs. Inter: Samstag um 18:00 Uhr



Lazio vs. Atalanta: Samstag um 20:45 Uhr



Juventus vs. Fiorentina: Sonntag um 18:00 Uhr



Mailand vs. Rom: Sonntag um 20:45 Uhr MEZ



Primeira Liga

Auch in Portugals erster Liga finden von heute, Freitag, 27. Dezember, bis Montag, 30. Dezember, Spiele statt. Darunter ein Schlüsselspiel um die Führung: Benfica (aktueller Tabellenführer mit 38 Punkten) gegen Sportin Lisboa, den ehemaligen Klub von Ruben Amorim, der seit dem Verlust des Trainers etwas vom Weg abgekommen ist und 37 Punkte hat.



Sporting Lisboa - Benfica: Sonntag, 29. Dezember, 21.30 Uhr



Werden Sie sich vor dem Jahr 2025 noch etwas Fußball ansehen?