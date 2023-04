Wichtig: Der Gears 5-Synchronsprecher hat nichts von Gears 6 "gehört"

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte, die behaupteten, dass Gears 6 das nächste Spiel von The Coalition sein wird und dass Gears 6 vorangetrieben wurde, da The Coalition die neue IP "target="_blank"> nach der Annullierung einer neuen IP abbricht.

Bisher haben wir jedoch nichts gehört, und auch keine Person, die für Gears of War 4 und Gears 5 sehr wichtig war, Liam McIntyre, der Synchronsprecher von JD Fenix (Sohn von Marcus Fenix). Als Dexerto kürzlich die Gelegenheit bekam, mit ihm zu sprechen, sagte er:

"Ich habe nichts gehört! Und das ist echt. Als wäre es nicht einmal eines dieser "Ich habe eine Geheimhaltungsvereinbarung, die ich dir nicht sagen kann". Ich frage mich, wo sind wir? Ich weiß nicht, ob sie sagen: "Wir sind kurz davor, die Produktion zu beenden, und es tut mir leid, dass Sie nicht die Wahl des Kanons waren." "

Während der Status des Charakters nach Gears 5 etwas ungewiss ist, sollte beachtet werden, dass die Sprachausgabe normalerweise ziemlich spät in der Produktion erfolgt, so dass selbst wenn McIntyre wieder JD spielen wird, es vielleicht noch nicht die Zeit für die Aufnahmen ist. Als Dexerto ihn fragte, ob er als Charakter in einem Film (wie der kommenden Netflix-Produktion) zurückkehren möchte, antwortete er:

"Ich werde mich mit der Tatsache abfinden, dass, wenn sie JD in der Live-Action machen, sie wahrscheinlich Liam Hemsworth oder so etwas wählen werden. Es gibt keine Welt, in der sie Dave Bautista [als Marcus] nicht nehmen werden."

Was hältst du von JD Fenix und möchtest du, dass er für die unvermeidliche Fortsetzung zurückkehrt?