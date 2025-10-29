Wholesome Snack kehrt im Dezember für Indie-Showcase zurück

HQ

In diesem Dezember können wir davon ausgehen, dass The Game Awards zurückkehren und als Kombination aus einer Plattform zur Anerkennung von Preisen, aber auch als Schaufenster dessen dient, was die Branche im Jahr 2026 und darüber hinaus zu bieten hat. Normalerweise konzentriert sich diese Show auf hochkarätige Projekte, weshalb es immer schön ist, dass es Orte gibt, an denen Indies ins Rampenlicht gerückt werden, die sonst vielleicht nicht so viel Liebe erhalten.

Zu diesem Zweck können wir am 9. Dezember um 20:00 Uhr GMT/21:00 Uhr MEZ davon ausgehen, dass der Wholesome Snack Showcase zurückkehrt und als Ort dient, um über 20 kommende Indie-Titel hervorzuheben und zu präsentieren. In der Beschreibung der Ausstellung wird erklärt, was uns als solche erwartet.

"Schalten Sie ein, um Neuigkeiten zu 20+ emotional mitschwingenden Videospielen zu sehen, die Optimismus, Hoffnung und Selbstbeobachtung von unabhängigen Entwicklern und Publishern auf der ganzen Welt inspirieren. Der Wholesome Snack 2025 wird von Jenny Windom moderiert, mit besonderen Auftritten von Content-Erstellern, die sowohl neu als auch in der Community bekannt sind."

Ein weiterer Teaser fügt hinzu, dass es unerwartete Überraschungen, Weltpremieren und auch exklusive Ankündigungen geben wird. Dies alles geschieht innerhalb eines 30-minütigen Showcase, das als "extrem kuratiertes" Erlebnis beschrieben wird.

Werden Sie sich Wholesome Snack 2025 ansehen?