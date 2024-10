Wholesome Games wird seinen nächsten Showcase vor den Game Awards veranstalten

HQ

Jetzt, da wir die Mitte des Oktobers hinter uns haben, haben wir als Spieler wahrscheinlich nur noch eine letzte Show in unserem Kalender für 2024 fest eingekreist: The Game Awards. Die Show, die für diesen Dezember, am Morgen des 13. Dezember, für uns in Europa geplant ist, wird vor allem die kreativen Besten der Besten feiern, aber auch eine Reihe von Enthüllungen und Ankündigungen sehen, als letztes Hurra, das ein Monster 2025 zu werden scheint. Glücklicherweise können wir nun auch kurz davor noch auf eine weitere Veranstaltung blicken.

Der Indie-Publisher Wholesome Games hat bekannt gegeben, dass er seine nächste Show einige Tage vor der TGA veranstalten wird. The Wholesome Snack: The Game Awards Edition findet am 10. Dezember um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ statt, und was das Angebot betrifft, so wird uns Folgendes versprochen:

"Der diesjährige Wholesome Snack bietet dem Publikum eine entzückende Auswahl an neuen Trailern, exklusiven Ankündigungen und überraschenden Weltpremieren von emotionalen, mitreißenden Spielen, die von unabhängigen Studios aller Größen und beliebten Indie-Publishern entwickelt wurden."

Wenn die Show stattfindet, können Sie hier vorbeischauen, um sie live zu sehen.