WHO verurteilt israelische Angriffe auf Anlage im Gazastreifen

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina. Die World Health Organisation hat eine Erklärung abgegeben, nachdem Mitglieder ihres Personals während ihres Einsatzes im Gazastreifen mehrfach angegriffen wurden.

In der Erklärung heißt es, dass eine von der WHO betriebene Einrichtung und ein Lager kürzlich von Israel angegriffen wurden, wodurch die Mitarbeiter und ihre Familien "großen Gefahren" ausgesetzt waren und "traumatisiert wurden, nachdem Luftangriffe einen Brand und erhebliche Schäden verursacht hatten".

Der Erklärung zufolge drang das israelische Militär in die Einrichtung der WHO ein und zwang Frauen und Kinder, den aktiven Konflikt zu verlassen, während die Männer ausgezogen, in Handschellen gelegt und an Ort und Stelle verhört wurden, alles mit vorgehaltener Waffe. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels befindet sich ein WHO-Mitarbeiter noch in Haft, während 32 weitere im Rahmen einer hochriskanten Mission evakuiert wurden.

Die WHO führt weiter aus: "Die geografischen Koordinaten aller WHO-Räumlichkeiten, einschließlich Büros, Lager und Personalwohnungen, werden den relevanten Parteien mitgeteilt. Diese Einrichtungen bilden das Rückgrat der WHO-Arbeit in Gaza und müssen unabhängig von Evakuierungs- oder Vertreibungsbefehlen stets geschützt werden. Jede Bedrohung dieser Räumlichkeiten ist eine Bedrohung für die gesamte humanitäre Gesundheitshilfe in Gaza."

Trotz dieser Situation fügt die WHO hinzu, dass sie beabsichtige, ihre Aktivitäten in der Region auszuweiten, obwohl es "keinen sicheren Ort gibt, an den man gehen kann".

Er wird mit folgendem Schluss abgeschlossen: "Die WHO ist entsetzt über die gefährlichen Bedingungen, unter denen humanitäre Helfer und Gesundheitspersonal gezwungen sind, zu arbeiten. Da sich die Sicherheitslage und der Zugang weiter verschlechtern, werden immer wieder rote Linien überschritten und humanitäre Hilfsorganisationen in einen immer kleiner werdenden Handlungsspielraum gedrängt.

"Die WHO fordert die unverzügliche Freilassung des heute inhaftierten WHO-Mitarbeiters und den Schutz aller unserer Mitarbeiter und ihrer Räumlichkeiten. Wir bekräftigen unsere Forderung nach aktivem Schutz der Zivilbevölkerung, der Gesundheitsversorgung und ihrer Räumlichkeiten sowie nach einem raschen und ungehinderten Fluss von Hilfsgütern, einschließlich Nahrungsmitteln, Treibstoff und Gesundheitsgütern, in großem Umfang nach und durch Gaza. Auch die WHO fordert die bedingungslose Freilassung der Geiseln.

"Das Leben in Gaza wird unerbittlich ausgequetscht, und die Chance, den Verlust von Menschenleben zu verhindern und den immensen Schaden im Gesundheitssystem rückgängig zu machen, gerät jeden Tag weiter in weite Ferne. Ein Waffenstillstand ist nicht nur notwendig, er ist überfällig."