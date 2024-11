Who Framed Roger Rabbit wird in absehbarer Zeit keine Fortsetzung bekommen

HQ

Eine Fortsetzung von Who Framed Roger Rabbit? Ja, Sie haben richtig gelesen, denn laut Robert Zemeckis liegt ein fertiges Drehbuch schon seit über einem Jahrzehnt bei Disney. Aber die Chancen, dass es jemals dazu kommt, sind praktisch null. Der Grund? Eine der ikonischsten Figuren des Films ist einfach zu provokant und kantig.

"Es gibt ein gutes Drehbuch bei Disney, aber die Sache ist die: Hier ist, was Sie wissen müssen, und Sie wissen Folgendes: Das aktuelle Disney würde Roger Rabbit heute nie mehr machen. Sie können keinen Film machen, in dem Jessica mitspielt."

Jessica Rabbit ist in Disneys Themenparks aufgetreten, wenn auch in einem bedeckenden Trenchcoat. Gott bewahre, dass junge Augen "Obszönitäten" ausgesetzt sind. Aber ehrlich gesagt, gibt es kaum einen Bedarf für eine Fortsetzung von Who Framed Roger Rabbit – es ist ein nahezu perfekter Film, so wie er ist. Oder was denkst du?

Hättest du eine Fortsetzung von Who Framed Roger Rabbit sehen wollen?