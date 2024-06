While Waiting erforscht die Kunst des Nichtstuns

Die Welt scheint in diesen Tagen nie aufzuhören, sich zu bewegen. Wir sind immer beschäftigt und es kann eine Herausforderung sein, den Moment zu schätzen und zu leben. Glücklicherweise versucht der Entwickler Optillusion Games die Bedeutung des Wartens und die Kunst, buchstäblich nichts zu tun, zu lehren.

Das alles steht im kommenden Titel While Waiting. Es ist ein Abenteuerspiel, das die Spieler durch über 100 Situationen führt, die sich über ein ganzes Leben erstrecken, von der Geburt bis zum Tod. Jedes ist so konzipiert, dass es eine Reihe verschiedener Perspektiven auf die Momente bietet, die wir mit Warten verbringen, und ist so konzipiert, dass es Inaktivität fördert.

Uns wird gesagt, dass das Ziel darin besteht, eine meditative Reise zu liefern, die sich auf die "Schönheit der Lebensreise" konzentriert, und dass jede der verschiedenen Situationen verborgene Geheimnisse und Entdeckungen bietet, die es zu finden gilt, während sie gleichzeitig komödiantische und ernste Töne hat, die der Dualität der Lebensmomente entsprechen.

While Waiting wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2025 auf PC und Mobilgeräten erscheinen, und Sie können den Enthüllungstrailer für das Spiel unten sehen.