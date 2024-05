Where Winds Meet zeigt Kampf, Fortbewegung und mehr im neuen Trailer

HQ

Where Winds Meet wurde erstmals im Jahr 2022 angekündigt, und obwohl wir immer noch kein offizielles Veröffentlichungsfenster für das Spiel haben, haben wir im neuesten Trailer einen besseren Blick auf das Gameplay geworfen, das wir in diesem neuen Soulslike erleben würden.

Where Winds Meet spielt in einer Fantasy-Welt, die vom alten China inspiriert ist, und bietet rasante und actiongeladene Kämpfe, aus denen die Spieler wählen können. Es hat auch viele Fähigkeiten, mit denen du dich ausstatten kannst, und Möglichkeiten, dich in der riesigen, offenen Welt fortzubewegen.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr euch darauf freut, Where Winds Meet zu spielen: