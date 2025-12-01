Where Winds Meet ist bereits nach nur zwei Wochen auf erstaunliche neun Millionen Spieler gestiegen

HQ

Es schien schon beeindruckend genug, als Where Winds Meet ankam und nach nur 24 Stunden zwei Millionen Spieler ankam. Offensichtlich war dies erst der Anfang für das Free-to-Play-Spiel, denn in zwei Wochen hat das Action-RPG nun satte neun Millionen Spieler gewonnen...

Ja, Everstone Games' Titel war bisher ein riesiger Erfolg, was die Anzahl der Spieler angeht, da er einen der stärksten Starts des Jahres hatte. Uns wird nicht gesagt, wie die Spielerschaft auf die Plattformen verteilt ist, auf denen es basiert, aber es muss ein ziemlich großes Publikum auf Epic Games Store und Konsolen haben, da die SteamDB-Charts des Spiels nicht gerade ein Projekt anzeigen, das in zwei Wochen neun Millionen Spieler gewonnen hat.

Derzeit hat es eine allzeitige gleichzeitige Spielerzahl von Steam von 251.008, und das wurde vor acht Tagen erreicht. Auf dem Höhepunkt hat es etwa 200.000 Spieler pro Tag, aber offenbar ist das Publikum anderswo riesig, um eine so mega große Anzahl von Spielern insgesamt zu sehen.

