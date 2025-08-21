Where Winds Meet erscheint am 14. November für PC und PS5

HQ

Das chinesische Studio Everstone hat uns nun ein Veröffentlichungsdatum für sein kommendes Action-Adventure-RPG Where Winds Meet genannt. Am 14. November können sich PC- und Playstation 5-Spieler in einem Spiel, das sich seit fünf Jahren in der Entwicklung befindet, auf eine weitläufige Open-World-Reise begeben.

Früheren Berichten zufolge wird Where Winds Meet in den ersten sechs Monaten ein Konsolen-Exklusivtitel für PlayStation 5 bleiben. Das bedeutet, dass Xbox Series S/X-Spieler sehr wohl irgendwann im Jahr 2026 eine Version des Spiels sehen werden.

Die Entwickler beschreiben ihr Projekt so:

"Where Winds Meet ist ein episches Open-World-Action-Adventure-RPG, das im reichen Erbe von Wuxia verwurzelt ist.

In der turbulenten Ära des Chinas des zehnten Jahrhunderts schlüpfst du in die Rolle eines jungen Schwertmeisters und deckst vergessene Wahrheiten und die Geheimnisse deiner eigenen Identität auf.

So wie der Wind über Berge und Flüsse streicht, so wird auch deine Legende aufsteigen."

Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten außerdem einige Bonusgegenstände, die auf dem Werbebild unten zu sehen sind.