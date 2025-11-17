Where Winds Meet erreicht starke Startzahlen, 2 Millionen Spieler in 24 Stunden

HQ

Es scheint, als hätten die Fans sehnsüchtig darauf gewartet, in Where Winds Meet einzutauchen, denn nun hat der Entwickler Everstone Studio einen Einblick in die Leistung des Spiels seit seiner Veröffentlichung geteilt.

In einem Social-Media-Beitrag wurde enthüllt, dass Where Winds Meet in den ersten 24 Stunden bis zu zwei Millionen Spieler gewonnen hat, während es zu den sieben meistverkauften Bestseller von Steam und den fünf meistgespielten Bühnen,PlayStation Store zu den drei Bestseller in sieben Regionen gehört und zudem eine Spitzenspielerzahl von über 170.000 auf Steam erreicht hat.

Eindeutig ein starker Auftakt für ein Spiel, das auch kritisch bei den Fans sehr gut ankommt, denn auf Steam hat es derzeit eine Bewertung von "Sehr positiv" mit fast 8.000 Bewertungen.

Du kannst heute Where Winds Meet ausprobieren, da es ein Free-to-Play-Spiel ist.