Where the Water Tastes Like Wine bekommt ihr im Dezember auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Where the Water Tastes Like Wine erschien Anfang letzten Jahres auf dem PC und war ein "kommerzielles Desaster", wie einer der Entwickler es rückblickend selbst bezeichnete. Seitdem wurde vieles für das Spiel getan, deshalb hoffen Dimbulb Games und Serenity Forge nun auf einen zweiten Frühling mit den geplanten Konsolenversionen. Das Story-orientierte Spiel wird am 2. Dezember auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch in der Definitive Edition veröffentlicht. Alle bisher veröffentlichten Updates und Erweiterungen aus den letzten zwanzig Monaten sind darin enthalten. Ob es beim zweiten Versuch etwas wird?

