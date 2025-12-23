WhatsApp protestiert gegen russische Beschränkungen, nachdem Nutzer kurz vor Weihnachten von Verlangsamungen berichten

HQ

WhatsApp hat sich über Einschränkungen seines Dienstes in Russland beschwert, nachdem Tausende Nutzer von Ausfällen und langsameren Verbindungen berichtet hatten, und wirft den Behörden vor, vor der Feiertagssaison private Kommunikation einzuschränken.

Die Erklärung erfolgte, nachdem die russische Kommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadzor erneut gewarnt hatte, dass WhatsApp vollständig gesperrt werden könnte, wenn es sich nicht an russisches Recht hält. Die Regulierungsbehörde erklärte, die App werde für Terrorismus, Betrug und andere Straftaten genutzt und bestätigte, dass der Zugang schrittweise eingeschränkt wird.

WhatsApp erklärte, die Maßnahmen bedrohen das Recht auf private, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation von mehr als 100 Millionen Russen. Das Unternehmen warnte, dass das Zwang von Nutzern auf staatlich unterstützte Plattformen die Online-Sicherheit verringern würde.

Russland hat bereits mehrere ausländische Plattformen, darunter Facebook, Instagram und YouTube, eingeschränkt oder blockiert und bewirbt eine staatlich unterstützte Messaging-App, MAX. Kritiker sagen, die App könnte Nutzerüberwachung ermöglichen, eine Behauptung, die die Behörden bestreiten.

Roskomnadzor:

"WhatsApp verstößt weiterhin gegen russisches Recht. Der Bote wird eingesetzt, um terroristische Akte auf dem Landesgebiet zu organisieren und durchzuführen, deren Täter zu rekrutieren und Betrug sowie andere Verbrechen gegen unsere Bürger zu begehen."

WhatsApp:

"Mit der Einschränkung des Zugangs zu WhatsApp will die russische Regierung über 100 Millionen Menschen das Recht auf private, ende-zu-ende-verschlüsselte Kommunikation direkt vor der Feiertagssaison in Russland entziehen. WhatsApp ist tief in das Gefüge jeder Gemeinschaft im Land verankert – von Eltern- und Arbeitsplatzgruppen bis hin zu Freunden, Nachbarschafts- und erweiterten Familienchats in russischen Regionen. Wir setzen uns dafür ein, für unsere Nutzer zu kämpfen, denn die Zwangsarbeit von Menschen zu weniger sicheren und staatlich vorgeschriebenen Apps führt nur zu weniger Sicherheit für die russische Bevölkerung."