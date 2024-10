What We Do In The Shadows kehrt in wenigen Wochen für seine sechste und letzte Staffel zurück

Nach fünf Staffeln urkomischer Komödien ist What We Do In The Shadows fast bereit, zu Ende zu gehen. Die sechste und letzte Staffel steht kurz vor der Ausstrahlung, und vor diesem Hintergrund hat FX einen ersten Trailer für die Serie präsentiert.

Darin werden uns einige verschiedene verrückte Handlungsstränge und Erzählstränge gezeigt, die erkundet werden, darunter Laszlo, der versucht, eine Leiche wiederzubeleben, die Bande, die einen Vampir aufweckt, den sie vor fast 30 Jahren vergessen haben, rechtzeitig zu erwecken, Nadja, die mehr über ihre Kräfte erfährt, Nandor, der zu Richard Nixon schlafhypnotisiert wird, und Colin, der fett wird.

Die finale Staffel der Serie wird am 21. Oktober auf FX starten. In Regionen ohne Zugang zu diesem Dienst bleibt jedoch unklar, wann sie auf Disney+ verfügbar sein wird, da das genaue Veröffentlichungsdatum noch aussteht. Sehen Sie sich den Trailer zur sechsten Staffel unten an.