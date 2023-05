What We Do In The Shadows kehrt diesen Sommer zurück

Ursprünglich als seltsamer Dokumentarfilm über eine Vampirfamilie mit Taika Waititi und Jermaine Clement in den Hauptrollen begonnen, hat sich What We Do In The Shadows inzwischen auch zu einer TV-Serie entwickelt, die ebenfalls sehr beliebt geworden ist.

Die Show ist bereits vier Staffeln lang und wird in diesem Sommer auch die fünfte Staffel begrüßen, da FX Network angekündigt hat, dass What We Do In The Shadows am 13. Juli für Hulu-Abonnenten in den USA zurückkehren wird.

Was dies für diejenigen bedeutet, die in Regionen ohne Hulu leben, wird die Staffel wahrscheinlich kurz nach ihrer Ausstrahlung auf Fernsehsendern in den USA zu Disney+ kommen, obwohl britische Zuschauer die Serie wahrscheinlich ungefähr zur gleichen Zeit wie die US-Zuschauer auf BBC iPlayer sehen können.