What the Golf? auf Nintendo Switch zu zweit spielen

Spiele mit seltsamen Sportmechaniken und einer Prise Humor haben wir in letzter Zeit häufiger gesehen, doch das lustige What the Golf? vermischt einige tolle Ideen in sich. Entwickler Triband wendet die simple Prämisse der Tätigkeit, also das Schlagen von Bällen mit Stöcken, auf völlig absurde und unmögliche Situationen an, was sich als großer Spaß herausgestellt hat. Der Titel kam letztes Jahr auf iOS (Apple Arcade) und auf dem PC heraus und nun stehen weitere Plattformen Schlange.

Die Nintendo-Switch-Version wurde kürzlich auf nächsten Donnerstag datiert, dem 21. Mai. Es handelt sich hierbei nicht um eine normale Anpassung, da diese Version einen neuen Party-Modus bekommen hat. Das ist im Wesentlichen ein lokaler Multiplayer für zwei Personen. Es scheint keine neuen Screenshots oder andere Inhalte zu geben, aber wir vermitteln euch unten trotzdem einen visuellen Eindruck.