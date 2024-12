What If...? Staffel 3 hat Mühe, Fans und Kritiker zu beeindrucken

HQ

Die dritte und letzte Staffel von Marvel's What If...? debütierte am 22. Dezember auf Disney+ und bot den Fans einen Einblick in neue alternative Realitäten. Die Resonanz war jedoch alles andere als überragend. Laut Rotten Tomatoes liegt die Staffel bei enttäuschenden 42 %, was die weit verbreitete Unzufriedenheit widerspiegelt. Fans und Kritiker haben gleichermaßen ihre Bedenken über die Erzählung, das Tempo und die allgemeine Ausführung geäußert und damit ein glanzloses Ende dessen markiert, was einst ein aufregendes Konzept im Marvel Cinematic Universe war.

Sogar Beau DeMayo, der Schöpfer von X-Men '97, stimmte in seine Gedanken ein und drückte seine Unzufriedenheit in einem Beitrag auf X aus. Seine Reaktion trägt zum wachsenden Diskurs um die Serie bei, da sich die Fans fragen, was schief gelaufen ist. Während What If...? das Publikum zuvor mit seinen kreativen Herangehensweisen an beliebte Marvel-Charaktere in seinen Bann zog, scheint diese Staffel das Ziel verfehlt zu haben, so dass viele das Gefühl haben, dass ihr Potenzial nicht voll ausgeschöpft wurde.

Da Marvels ehrgeiziges Programm für 2025 vor der Tür steht, mangelt es dem Studio nicht an Projekten, um die Begeisterung der Fans neu zu entfachen. Aber die lauwarme Reaktion auf What If...? wirft eine wichtige Frage auf: Beginnt Marvel seine Magie zu verlieren, oder ist das nur ein Hindernis auf dem Weg? Was denkst du – ist Staffel 3 für dich flach gefallen oder sind die Kritiker zu hart?