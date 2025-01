What If...? Staffel 3

HQ

Als Marvel mit Avengers: Endgame die Tür zum Multi-Universum öffnete, sprangen sie mit beiden Füßen hinein und präsentierten zwei Jahre später etwas, das wir zuvor noch nicht vom Studio gesehen hatten. What If...? war das erste Animationsprojekt und eine der ersten TV-Serien des Studios, und obwohl nicht alle Episoden von großartiger Qualität waren, war es eine zweifellos akzeptable erste Staffel. Leider hatte die zweite Staffel nicht so viel zu bieten und nun ist eine dritte und letzte Staffel erschienen, aber die Frage ist, ob sie besser abschneiden wird?

Die erste Staffel hatte einige interessante Ideen: Peggy Carter wird Captain America anstelle von Steve Rogers, Doctor Strange versucht verzweifelt, ein Leben mit Christine zu finden, und vor allem eine Welt, die von einer Zombie-Apokalypse heimgesucht wird. All diese großartigen Konzepte sind in der zweiten Staffel leider verloren gegangen, aber in der letzten ist es vielleicht noch schlimmer. Fast keine Episode fesselt mich und wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten Marvel hier hat, ist es ehrlich gesagt peinlich, dass sie sich nichts Besseres einfallen lassen können.

Der ernste Ton der früheren Episoden wurde größtenteils durch albernen Humor ersetzt, der in der dritten Staffel nur selten funktioniert. Eine Episode befasst sich mit einem Szenario, in dem Agatha Harkness die Eternals ihrer Kräfte beraubt, dreht sich aber hauptsächlich um eine Tanznummer zwischen ihr und Kingo. Ein anderer untersucht, wie es gewesen wäre, wenn der Rote Wächter den Winter Soldier davon abgehalten hätte, Tonys Eltern zu ermorden, was zu einem albernen Abenteuer führt, in dem die russische Kopie von Captain America herumalbert und so peinlich lahm und langweilig ist wie in Black Widow. Wo ist der Ehrgeiz, Marvel? Warum können wir keine Episode sehen, in der Thanos in Avengers: Endgame gewonnen hat, eine, in der alle Helden das Sokovia-Dokument aus Captain America: Civil War unterschrieben haben, oder warum nicht eine, in der Captain America von Hydra erschaffen wurde? Es gibt so viele aufregende Dinge zu entdecken, aber stattdessen sehen wir, wie Howard die Ente Darcy zottelt und gemeinsam ein Baby bekommt. Interessiert das irgendjemanden?

Die einzige Episode, die meiner Meinung nach Bestand hat, ist die fünfte Episode, in der Mysterio die Welt (oder zumindest das, was davon übrig geblieben ist) mit seinen Illusionen kontrolliert und die einzige, die ihn aufhalten kann, Riri Williams ist. Sonst fühlt es sich an, als säße ein Haufen Neulinge an einem Tisch und hat nur ein Brainstorming durchgeführt und beschlossen, die schlechtesten Ideen zu nehmen und sie umzusetzen. Das Ende der Serie ist auch ein großer Anti-Klimax, der sich weder lohnend noch interessant anfühlt. Es wird auch klar, dass Marvel sich auf seine weiblichen Charaktere konzentrieren will, wobei Peggy Carter, Storm und die neu geschaffenen Charaktere Kahhori und Byrdie der ultimativen Bedrohung für Watcher Uatus Zukunft als Beobachter der Erde ein Ende setzen. Das führt dazu, dass das Ende kein berührendes Finale liefert, wie TV-Chef Brad Winderbaum zuvor gesagt hat.

Ein großes Problem für mich sind auch die Hauptcharaktere der Staffel, die sich nie wirklich interessant anfühlen. Marvel hat Spider-Man, Captain America, Iron Man, Black Widow, Star-Lord, Ant-Man und all die anderen Giganten des Marvel-Kinouniversums zugunsten von Newcomern wie Kate Bishop, Agatha Harkness, Kingo, Ying Nan, U.S. Agent und den neu geschaffenen Helden eingestampft. Mit anderen Worten, es sind meist ehemalige Nebencharaktere, die auf den Fahrersitz springen, aber sie haben kaum Zeit, sich als neue Charaktere in diesen alternativen Universen zu etablieren, bevor die Episoden vorbei sind und sie genauso schnell vergessen sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die dritte Staffel von Marvels What If...? nichts anderes als eine monumentale Enttäuschung ist, die noch schlimmer ist als die zweite Staffel. Marvel hat zu Beginn der Serie gezeigt, dass es viele lustige "Was wäre wenn"-Szenarien gibt, aber ihnen scheinen bereits die Ideen ausgegangen zu sein, was ich extrem seltsam finde. Ich kann wohl nur dankbar sein, dass sie jetzt eine Serie fertigstellen, deren Potenzial sie sowieso nicht ausschöpfen wollen. Wenn Sie vorher nicht süchtig waren, werden Sie es jetzt definitiv nicht mehr sein, und wenn Sie den Atem für ein episches Finale anhalten, werden Sie bitter enttäuscht sein. Überspringen Sie also auf jeden Fall diesen Bauchklatscher.