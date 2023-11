What If...? Staffel 2 debütiert in dieser Weihnachtszeit

Wenn Sie auf weitere hypothetische Abenteuer im Marvel Cinematic Universe gewartet haben, dann haben wir gute Nachrichten für Sie. Weil Disney und Marvel Studios bestätigt haben, wann wir uns auf die zweite Staffel von What If...? freuen können

Wie in der Weihnachts-Streaming-Liste von Disney+ erwähnt, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass What If...? irgendwann in dieser Weihnachtszeit zurückkehren wird. Es gibt kein genaues Datum, aber das bedeutet, dass wir uns darauf freuen können, dass die Show im November oder Dezember erscheint.

Es gibt auch kein Wort darüber, was in dieser Staffel erforscht werden soll, aber es gab frühere Berichte, dass sie einige verrücktere und ungewöhnlichere Handlungsstränge in Angriff nehmen wird.