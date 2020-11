What Comes After ist ein narratives Spiel über das Jenseits

Habt ihr euch schon einmal gefragt, was uns nach dem Tod erwartet? What Comes After, ein Spiel von fahmitsu und Rolling Glory Jam, schnappt genau diese Frage auf, und nimmt uns mit einem Zug auf eine Reise in das Jenseits. Das narrativ-angetriebene Spiel ist ab sofort auf Steam mit einem Rabatt von 20 Prozent für nur 3,19 Euro erhältlich und wurde ebenfalls auf Itch.io veröffentlicht.

In What Comes After verfolgen wir Vivi, eine junge Frau, die auf dem Weg zur Arbeit einschläft und in einem Zug voll mit den Seelen der Toten aufwacht. Die Steam-Seite beschreibt das Spiel als ''Kurze Erfahrung, eine herzerwärmende Geschichte, ein Liebesbrief an all die, die denken sie seien eine Last für andere Menschen.''

Falls ihr also eine kurze Spielerfahrung nach einem langen, harten Tag braucht, könnte dieses Spiel eine interessante Wahl für euch sein.