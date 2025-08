Whalefall Verfilmung wurde angekündigt

Daniel Kraus' gefeierter Roman Whalefall wird verfilmt, und nun steht der Veröffentlichungstermin fest. Die bizarre, klaustrophobische Geschichte wird am 16. Oktober 2026 (US-Kinostart) unter der Regie von Brian Duffield, der für seine Arbeit an No One Will Save You bekannt ist, in die Kinos kommen.

Die Geschichte handelt von einem jungen Taucher, der sich aufmacht, die sterblichen Überreste seines verstorbenen Vaters zu bergen – nur um von einem 80 Fuß langen und 60 Tonnen schweren Pottwal verschluckt zu werden. Mit nur noch einer Stunde Sauerstoff muss er im Bauch des Wals um sein Leben kämpfen. Whalefall wird als eine Mischung aus 127 Hours und Der Marsianer beschrieben – eine zutiefst emotionale und persönliche Reise voller Trauer, Schuld und letztendlich Erlösung.

Austin Abrams und Josh Brolin spielen die Hauptrollen, gefolgt von Elisabeth Shue, Jane Levy, John Ortiz und Emily Rudd in Nebenrollen.

Der Roman, der 2023 veröffentlicht wurde, hat begeisterte Kritiken erhalten und ist auch auf Audible für diejenigen verfügbar, die lieber zuhören als lesen. Die Erwartungen an den Film sind hoch – und die Vorstellung, 90 Minuten in einem Wal zu verbringen, ist beunruhigend genug, um die meisten Kinobesucher dazu zu bringen, sich zu winden.

Inhaltsangabe (aus dem Buch):

Jay Gardiner hat sich die Aufgabe gemacht, die sterblichen Überreste seines verstorbenen Vaters im Pazifischen Ozean vor der Küste von Monastery Beach zu finden. Er weiß, dass es ein langer Weg ist, aber Jay glaubt, dass dies der einzige Weg ist, die Last der Schuld zu nehmen, die er seit dem Selbstmord seines Vaters im Jahr zuvor trägt.

Der Tauchgang beginnt gut, aber das plötzliche Auftauchen eines riesigen Tintenfischs bringt Jay in ernsthafte Gefahr – die nur noch schlimmer wird, als ein Pottwal auftaucht, um zu fressen. Jay wird in die Tentakel des Tintenfischs gezogen und verschluckt, bis er im ersten Magen des Wals landet. Da Jay nur noch eine Stunde Sauerstoff übrig hat, muss er gegen seine Dämonen kämpfen – und einen Weg aus dem Wal finden.