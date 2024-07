Desktop-Begleiter waren vor vielen Jahren ein großes Ding, da sie Ihnen etwas Besonderes boten, das Sie auf Ihrem Computer anklicken konnten, während Sie die erforderlichen 3-5 Werktage warteten, um eine Webseite zu laden. Vielleicht lässt mich das ein wenig altern, aber dank des Entwicklers Weyrdworks haben wir jetzt ein brandneues Spiel, in dem es darum geht, ein kleines Viech auf den Desktop zu bringen.

Weyrdlets beginnt damit, dass Sie eine der wenigen Optionen für Ihr Haustier auswählen. Ich habe mich für den käferäugigen Wagyu entschieden, der wirklich das Aushängeschild des Spiels ist. Es ist, als ob ein Baby-Dinosaurier auf die bestmögliche Art und Weise in einer hydraulischen Presse zerquetscht wurde, und alle Kreaturen des Spiels sind auf diese ekelhaft liebenswerte Weise gestaltet, dass man einfach nicht anders kann, als sich in sie zu verlieben. Wenn Sie sich Sorgen machen, dass sich Ihr Haustier nicht einzigartig oder persönlich anfühlt, brauchen Sie keine Angst zu haben, da Sie eine zufällige Farbe für Ihr Haustier erhalten, sobald Sie es auswählen, und es mit allen möglichen niedlichen Accessoires ausstatten können, wie z. B. die Hundebesitzerin, die wir alle kennen und die ihren Chihuahua ihr "Fellbaby" nennt.

Nachdem du dich über mögliche Namensoptionen gekümmert hast, wirst du in eine Weyrdlets ' Spielwelt geworfen - eine kleine Insel mit einem Boden und einer Wand für den Unterschlupf deiner Haustiere, einem Boot, um sie auf Abenteuer zu schicken, Platz zum Spielen und einem Boot für Premium-Gegenstände. Wenn du auf der Suche nach einer gemütlichen Basenbausimulation im Stil von Animal Crossing bist, ist es erwähnenswert, dass es zwar einige Anpassungsoptionen in Weyrdlets gibt, diese aber oft sehr teuer sind, was bedeutet, dass du nach dem Kauf einer neuen Wandfarbe und eines Beistelltisches kaum das Geld hast, um dein Haustier für die kommenden Tage zu füttern. Wenn das so ist, wie es ist, Eltern zu sein, kann ich einfach nicht verarscht werden. Es gibt auch das Problem der Premium-Währung, die in so kleinen Portionen ausgegeben wird, dass sie sich eher wie ein gieriges Handyspiel anfühlt.

Spaß beiseite, das Spiel glänzt viel mehr als virtueller Begleiter auf dem Desktop. Hier können Sie und Ihr süßes Haustier einfach nur entspannen. Sie können sie überall auf dem Bildschirm platzieren und im Hintergrund arbeiten, obwohl es auch erwähnenswert ist, wenn Sie einen anständigen Arbeitstag planen, während Weyrdlets im Hintergrund läuft, möchten Sie vielleicht Ihr Haustier auf einen zweiten Monitor setzen oder ihm eines der zweistündigen "langen Abenteuer" geben, bei denen mein Haustier eine Weile auf einem Boot entspannt hat. Ruhig in der Ecke sitzen, ohne herumzurennen und Sachen auszugraben. Ansonsten fand ich mein Weyrdlet viel zu sehr ablenkend, während ich versuchte, wirklich etwas zu tun. Selbst wenn ich nicht arbeitete, wirkte es weniger süß und irritierender, wenn mein Haustier um meinen Bildschirm herumlief, was mir nur das Gefühl gab, ein schlechter Besitzer zu sein, weil ich diesen Jungen einfach fünf Minuten lang still sitzen lassen wollte. Monströs, ich weiß.

Ihr Weyrdlet kann jedoch unglaublich nützlich sein, wenn Sie arbeiten oder auf Ihrem Desktop alles tun, was Sie wollen, da Weyrdworks einige zusätzliche Funktionen eingebaut hat, die einen Timer einstellen können, wann Sie eine Pause von der Arbeit einlegen und sich wieder der Arbeit widmen sollten, Sie daran erinnern, Wasser zu trinken, und eine Reihe anderer netter kleiner Ergänzungen. Wenn Sie damit umgehen können, dass eine kleine Kreatur auf Ihrem Bildschirm herumläuft und sich so verhält, als wäre sie größtenteils nicht da, werden Sie dies wahrscheinlich als einen ziemlich produktiven kleinen Assistenten empfinden.

Zurück auf deiner Insel gibt es ein paar zusätzliche Dinge, die du tun kannst. Werfen Sie einen Hula-Hoop-Reifen auf Ihr Haustier und es bewegt sich in einer flippigen kleinen Animation. Nimm sie mit auf den Spielplatz und du kannst auf Schaukeln, Wippen und mehr klicken. All dies läuft jedoch auf mehr Klicken hinaus, und Sie können nicht wirklich mehr als ein paar Minuten aus diesen Aktivitäten herausholen. Als Spiel fühlt sich die Erfahrung ein wenig oberflächlich an, da es mehr betont, wie wichtig es ist, dass Weyrdlets ein Desktop-Begleiter als ein Simulationsspiel ist, aber wenn Sie diese Desktop-Erfahrung zu ablenkend finden, dann sind Sie wirklich ratlos.

Wenn Sie ein niedliches digitales Viech halten möchten, können Sie nicht viel Besseres tun als Weyrdlets. Das Design der Kreaturen vereint die perfekte Mischung aus dümmlich und niedlich, damit du dich wie der schlimmste Mensch der Welt fühlst, wenn du nicht gerade Leckerlis und Spielzeug nach deinem Haustier wirfst. Auf der anderen Seite ist das Gesamterlebnis als Spiel ziemlich kurz, mit einer Langsamkeit, die dich abschrecken könnte, je nachdem, wie sehr du dich an dein Haustier bindest. Als Desktop-Begleiter kann es sich außerhalb der langen Abenteuer auch eher wie eine zusätzliche Verantwortung anfühlen als wie ein lustiger Freund. Aber vielleicht geht es nur mir so. Ich habe meine Zeit mit Weyrdlets immer noch genossen und würde sagen, schauen Sie es sich an, wenn Sie ein digitales Haustier wollen.

