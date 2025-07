Weta Workshop präsentiert seine vielleicht bisher coolste "Der Herr der Ringe"-Statue

Weta Workshop ist in der Welt von Middle-earth kein Unbekannter. Die Firma für visuelle Effekte half dabei, die verschiedenen Projekte, die im Fantasy-Bereich angesiedelt sind, zum Leben zu erwecken, indem sie Tonnen von Requisiten und Gegenständen erstellte. Das Unternehmen verkauft sogar Waren und Sammlerstücke, die seine verschiedenen Fähigkeiten nutzen, und wir haben gerade die neuesten und vielleicht besten der Gruppe kennengelernt.

Bekannt als die Masters Collection - The Fellowship of the Ring, ist dies eine Wucht von einer Statue, die bis zu 110 cm hoch ist, eine Breite von 57 cm und eine Tiefe von 50 cm hat. Es sieht die Fellowship, während sie durch Moria gehen, wobei Gandalf the Grey und Legolas das Getümmel anführen und von Frodo Baggins, Pippin und Merry, Gimli, Boromir, Samwise Gamgee, Aragorn, auch wenn Gollum im Schatten hinterherhinken, Und auch ein gefallener Zwerg und ein toter Goblin, die beide ausgestellt werden können, wenn du möchtest.

Die Statue besteht hauptsächlich aus Polystein und wird als ein Objekt im Maßstab 1:6 beschrieben, das die Fellowship "in einem Moment der Reflexion, Wachsamkeit oder Unterstützung eingefangen hat - und ihre Geschichte ohne ein einziges Wort erzählt". Es ist auch die bisher größte Masters Collection Statue von Weta, und wann sie ankommen wird und welchen Preis sie hat, Das ist im Moment noch unklar.

