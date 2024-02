Westworld-Star wird vom fehlenden Ende der abgesagten Show verfolgt

Für viele von uns lieferte HBOs Westworld eine der großartigsten ersten Staffeln des Fernsehens, nur um dann in mittelmäßige Gewässer zu fallen, als wir dem dystopischen Park entflohen und in die reale Welt zurückkehrten.

Viele Fans sind jedoch immer noch wütend, dass ihre Serie abgesetzt wurde, und selbst die Hauptdarstellerin fragt sich, was am Ende mit ihrer Figur passiert wäre. Evan Rachel Wood spielte Dolores, die Androidin, die in Westworld zum ersten Mal Empfindungsfähigkeit erlangte und am Ende von Staffel 4 über das Schicksal der Menschheit entschied. Es gab jedoch noch etwas Potenzial für eine fünfte und letzte Staffel, aber leider hat HBO die Serie nicht verlängert.

"Es war in vielerlei Hinsicht verheerend, weil sie uns erstens nicht sagen, wohin die Show geht. Uns wurde immer gesagt: 'Wir wissen, wie die Show endet', als wir anfingen", sagte Wood. "Sie haben es nicht so geschrieben, wie wir es gemacht haben. Sie hatten eine Idee, und wir saßen alle nur auf einem Bett aus Nägeln und warteten darauf, zu sehen und zu hören, was das Ergebnis war. Was das alles bedeutete."

"Ich habe die Macher gefragt, nachdem wir abgesagt wurden: 'Könnt ihr mir bitte sagen, wie ihr enden werdet?' Und sie wollten es mir nicht sagen", fuhr sie fort. "Ich denke, weil ich es nicht weiß, vielleicht werden wir es irgendwie, irgendwie, in irgendeiner Iteration fertigstellen, aber ich weiß es immer noch nicht. Es hält mich immer noch nachts wach."

Wie hätte Westworld deiner Meinung nach enden sollen?