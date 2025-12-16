Westlanders bietet Koop-Modus und Überleben in einem rauen Western-Setting

Red Dead Redemption hat dafür gesorgt, dass immer ein Publikum bereit ist, seine Stetson-Hüte abzustauben, sich in den Sattel zu schwingen und in den Sonnenuntergang zu reiten. Jetzt ist es Zeit, genau das wieder zu tun, aber diesmal steht das Überleben auf der Agenda – entweder allein oder im Koop. Man muss einfach als Pionier in einem noch ungezähmten Vereinigten Staaten inmitten von Gesetzlosigkeit, Wildnis, extremem Wetter und feindlichen Umgebungen überleben.

Westlanders wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht, wenn alles gut läuft mit der Kickstarter-Kampagne, die Anfang nächsten Jahres startet. Die Entwickler vergleichen das Spiel mit Filmen wie The Revenant und erwähnen außerdem, dass die Inspiration von Titeln wie ARK: Survival Evolved, Medieval Dynasty und Palworld stammt.

Sehen Sie sich unten den ersten Trailer und einige Bilder an, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, wie Sie langsam, aber sicher eine kleine Zivilisation mit sowohl Bewohnern als auch einer lebendigen Wirtschaft in der Wildnis schaffen.