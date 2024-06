Wesley Snipes macht sich über Blade lustig, nachdem er den zweiten Regisseur verloren hat

Da die Produktion von Filmen in der Regel viel kürzer dauert als bei Videospielen, werfen wir oft nicht so oft mit dem Begriff Entwicklungshölle um uns, da es normalerweise ungewöhnlich ist, dass ein Film länger als ein paar Jahre in Produktion ist. Aber es gibt Ausnahmen, wobei Francis Ford Coppolas Megalopolis 40 Jahre in der Entwicklung ist und Marvel Cinematic Universe Blade auf dem Weg zu einem weiteren Paradebeispiel zu werden scheint.

Denn der Film, in dem ein Halbvampir gegen die Höllenbrut und andere Vampire kämpft, steht ironischerweise vor einer eigenen Produktionshölle. Es gab eine Reihe verschiedener Namen als Autor, Regisseur, Produzent und so weiter, von denen die meisten das Projekt entweder aufgrund von Terminkonflikten oder kreativen Differenzen aufgegeben haben, und jetzt, trotz der Pläne, in den kommenden Monaten zu drehen, hat sich ein anderer Regisseur von dem Film verabschiedet.

Yann Demage hat den Regiestuhl geräumt und wirft die Frage auf, wer ihn besetzen wird und ob der Film tatsächlich wie geplant mit den Dreharbeiten beginnen kann oder ob eine weitere Verzögerung bevorsteht.

Diese ziemlich lustige Situation hat den ursprünglichen Blade, Wesley Snipes, dazu veranlasst, sich über den Film lustig zu machen, indem er sagte: "Blade, lordylordylordy Leute suchen immer noch nach der geheimen Soße, fahren Schneemobile im Verkehr, irgendwie rau. Daywalker lassen es einfach aussehen, nicht wahr?"

Haben Sie angesichts all dieser Veränderungen immer noch große Hoffnungen in den von Mahershala Ali geleiteten Film Blade ?