Wes Ball schwingt das Triforce der Weisheit Auf die Frage nach seinem Lieblings-Zelda

Im vergangenen November bestätigte Nintendo, was jahrelang nur das Gerücht (und der Traum) war, auf das Millionen von Spielern und Fans gewartet hatten: Die Ankündigung der Produktion eines Live-Action-Films über The Legend of Zelda. Das Vertrauen, das durch den Erfolg von The Super Mario Bros. Movie entstand, veranlasste Nintendo und Sony Pictures, auch den Regisseur des Films, Wes Ball, bekannt zu geben. Ball verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Regie von Big-Budget-Actionfilmen wie The Maze Runner und Kingdom of the Planet of the Apes. Es gab jedoch auch eine Frage in einem Teil der Öffentlichkeit: Wird Wes Ball der richtige Mann sein, um dieses große Abenteuer zu inszenieren?

Wir werden diese Frage erst an dem Tag beantworten können, an dem wir uns hinsetzen, um den Film zu sehen, aber zumindest wissen wir, dass der Regisseur nicht nur wegen des Vertrags da ist. Ball hielt an, um auf dem roten Teppich bei der Premiere von Kingdom of the Planet of the Apes zu antworten, wo ihn ein Medienvertreter fragte, was sein Lieblings-Zelda-Titel sei, worauf er nicht ohne nachzudenken antwortete: "Ich sage es besser nicht".

Wir alle wissen, wie das Internet und soziale Netzwerke funktionieren, und es gab diejenigen, die Balls Rolle und sein Wissen über die Serie in Frage stellten. Es scheint, dass der Regisseur selbst die Angelegenheit klären wollte, indem er ein Bild auf X postete, in dem er alle aufforderte, sich zu beruhigen und die bestmögliche Antwort zu geben.

"Beruhigt euch, Jungs. Ich bin einer von euch. Ich habe von einem weisen Mann gelernt: Wenn es um Zelda geht, ist es am besten, nichts zu sagen, da die Dinge falsch interpretiert werden."

Dieser "weise Mann", den wir uns vorstellen, ist Shigeru Miyamoto, der stark in die Film- und TV-Adaptionsabteilung von Nintendos Franchises involviert ist. Und wenn der Schöpfer von Zelda selbst volles Vertrauen hat, dass Wes Ball der richtige Kandidat für die Regie des Films ist, wer wagt es dann, ihn herauszufordern?