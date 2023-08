Wes Anderson wird nächsten Monat sein Streaming-Debüt geben

Generell sind die Filme von Wes Anderson in erster Linie für Kinostarts reserviert. Der Regisseur hat noch nie versucht, einen seiner Filme auf einem Streaming-Dienst vor den Kinos zu debütieren, aber für den kommenden Kurzfilm The Wonderful Story of Henry Sugar wird dies nicht wirklich der Fall sein.

Denn Netflix hat nun angekündigt, dass nach einem sehr begrenzten Kinostart ab dem 20. September, was so klingt, als würde der Kurzfilm nicht in vielen Kinos auf der ganzen Welt zu sehen sein, The Wonderful Story of Henry Sugar eine Woche später, am 27. September, sein Debüt auf Netflix geben wird.

Uns fehlt noch ein Trailer für diesen Kurzfilm, aber wir wissen, dass das Projekt unter anderem Sir Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel und Richard Ayoade in den Hauptrollen spielen wird. In Bezug auf die Zusammenfassung der Handlung ist dies wie folgt:

"Eine beliebte Kurzgeschichte von Roald Dahl über einen reichen Mann, der von einem Guru erfährt, der sehen kann, ohne seine Augen zu benutzen, und sich dann aufmacht, die Fähigkeit zu meistern, um beim Glücksspiel zu betrügen."

Wirst du The Wonderful Story of Henry Sugar im Kino oder auf Netflix sehen?