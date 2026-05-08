Werwolf: Die Apocalypse - Rageborn wird dem World of Darkness eine Action-Metroidvania-Variante verleihen

Eine Zeit lang hatte Nacon eine Fülle von World of Darkness-Titeln in der Pipeline, mit neuen Spielen, die häufig debütierten. Doch dann verlangsamte sich die Lage und die Frage begann sich zu entwickeln, was Nacon für die Zukunft des größeren übernatürlichen Universums vorstellte.

In letzter Zeit hat sich die Situation für World of Darkness-Fans zum Besseren verändert, denn kürzlich wurde Hunter: The Reckoning - Deathwish der Welt vorgestellt, und nun wird es mit einem weiteren neuen Teil des Universums weiter erweitert.

Während des Nacon Connect wurden wir mit Werewolf: The Apocalypse - Rageborn vertraut gemacht, einem Action-Metroidvania, in dem die Spieler zu Garou werden und ihre Gestaltwandlungsfähigkeiten nutzen, um Feinde zu zerschneiden und zu zerreißen, während sie sich gegen den Megakonzern Pentex wehren.

Dieses Projekt, das vom Entwickler Crea-ture stammt, befindet sich in Produktion für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2, mit einem Start für irgendwann 2027. Den Enthüllungstrailer zum Spiel kannst du unten sehen.