Werft einen Blick auf Julia Garner als Silver Surfer im neuen The Fantastic Four: First Steps Trailer

Der neueste Trailer zu The Fantastic Four: First Steps ist da und gibt uns einen weiteren Blick auf die Handlung des kommenden Superheldenfilms.

Es scheint, dass der Film weitgehend an die Ereignisse anknüpft, bei denen die Fantastic Four ihre Superkräfte erlangten, und sie sind auf der ganzen Welt für ihre waghalsige Mission ins All bekannt. Es scheint jedoch, dass die Mission die falsche Art von Aufmerksamkeit für die Erde erregt hat, als Julia Garners Silver Surfer eintrifft.

Sie verkündet, dass der Planet für den Tod markiert ist, und verlässt ihn. Da die Fantastic Four die einzigen Helden sind, die in der Lage sind, die Erde gegen den drohenden Untergang von Galactus zu verteidigen, müssen sie irgendwie einen Weg finden, den Kerl zu besiegen, der zum Spaß Planeten frisst.

Seht euch die ganze Action im neuen Trailer unten an. The Fantastic Four: First Steps Kinostarts am 25. Juli.