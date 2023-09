Werft einen Blick auf die überarbeiteten Multiplayer-Karten für Call of Duty: Modern Warfare III

HQ

Die diesjährige Ausgabe von Call of Duty heißt Modern Warfare III und erscheint am 10. November für PS4 und PS5, Xbox One und Series X/S sowie PC. Zu Ehren des Tages hat Activision ein Video veröffentlicht, das die Multiplayer-Karten zeigt, auf die wir uns freuen können. Sie bestehen unter anderem aus 16 remasterten Karten des Meisterwerks Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009.

Alle unsere Teenager-Favoriten Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass und Wasteland wird in der COD dieses Herbstes zu sehen sein, und im folgenden Video erklären die Entwickler genauer, wie sie die klassischen Karten wiederbelebt haben, ohne Kompromisse bei der Nostalgie einzugehen. Zum Beispiel wurden sie alle von Grund auf neu erstellt, um die schnelleren und agileren Bewegungsmuster des modernen Call of Duty wirklich zu nutzen.

Weitere Informationen werden in knapp einem Monat, am 5. Oktober, auf dem Call of Duty: Next-Event versprochen, bei dem es auch eine offene Beta geben wird.