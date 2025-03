Werfen Sie selbst einen Blick auf Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land mit der neuen Demo

HQ

Gust wollte nicht zu viel Spannung mit dem halten, was die Kritiker von Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land erwarteten, und gab grünes Licht für die Veröffentlichung von Rezensionen am Freitag, den 14. März, eine Woche vor der Veröffentlichung am 21. März. Wir bei Gamereactor waren von dem Titel ziemlich kalt gelassen und empfahlen, es auszuprobieren, bevor Sie es ausgeben, um eventuelle Zweifel auszuräumen. Wie sich herausstellt, scheinen sowohl das Studio als auch Koei Tecmo das Gleiche gefühlt zu haben.

Die Demo für Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ist ab sofort für Nintendo Switch, PS4, PS5, PC und zum ersten Mal in der Geschichte der Serie für Xbox One und Xbox Series verfügbar.

Wenn Sie die Demo ausprobieren möchten, teilen Sie uns Ihre Gedanken dazu im Kommentarbereich mit und wir werden sie sofort lesen!