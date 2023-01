Werfen Sie einen letzten Blick auf die USG Ishimura vor dem Start von Dead Space Remake

HQ

Es ist fast an der Zeit für EA Motive, ihr Remake von Dead Space in die Hände der Fans zu bekommen. Der Titel wird am 27. Januar auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen, und vor diesem Datum ist ein letzter Trailer eingetroffen, der uns einen weiteren Blick auf das Survival-Horror-Do-Over gibt.

Wir sehen Isaac noch einmal in Aktion, als er die bösen Vorkommnisse auf dem USG-Ishimura-Schiff überlebt, das von verschiedenen Arten von abscheulichen und tödlichen Nekromorph-Monstern überwältigt wurde.

Bevor das Spiel in ein paar Wochen erscheint, solltet ihr unbedingt einen Blick auf unsere neueste Vorschau auf Dead Space Remake werfen, wo wir uns mit einer Reihe der frühesten Kapitel beschäftigen konnten.