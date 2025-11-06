Werfen Sie einen guten Blick auf diesen wunderschönen Chevrolet Camaro Hybrid aus dem Jahr 1969 im Wert von 1,6 Millionen US-Dollar

HQ

Als eine Art Sakrileg können wir die kalifornische Firma Blazin Rodz Sema bezeichnen, die sie als das "erste klassische Hybrid-Hypercar der Welt" bezeichnen und bei dem es sich um einen Chevrolet Camaro SS von 1969 mit Hybridantrieb handelt. Hier haben sie einen 1300 PS starken V8 mit zwei kleinen Elektromotoren hinter jeder Vorderfelge kombiniert, wodurch das Auto mit Allradantrieb und 1600 PS stark ist. Der Preis? Absurde 1,6 Millionen Dollar.

Autoevolution schreibt:

Der Hot-Rod-Shop hat das noch unbenannte Projekt im Vorfeld der SEMA vorgestellt, wird das fertige Produkt aber nicht auf die Etage des Las Vegas Convention Centers bringen. Stattdessen erwartet die Besucher ein Modell des Camaro im OE-Standard im Maßstab 1:3, aber auch eine Frontend-Montage in Originalgröße. Dieses Bauteil wird auf der Messe zu sehen sein, weil es ein angeblich bahnbrechendes Federungssystem trägt, das Torsionsstäbe mit pneumatischen Luftfedern und hydraulischen Stößelstangen kombiniert, um "die Steifigkeit und die Fahrhöhe in Echtzeit kontinuierlich anzupassen". Im Allgemeinen schaffen es die meisten der auf der SEMA gezeigten Projekte nicht in die Produktion, und man würde erwarten, dass etwas so Verrücktes wie der Hybrid-Camaro den gleichen Weg einschlägt. Da liegen Sie falsch, denn Blazin Rodz plant eine limitierte Auflage auf Basis dieses Designs.