Werfen Sie einen ersten Blick auf The Last of Us Staffel 2

HQ

HBO und PlayStation Productions haben vor ein paar Monaten mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von The Last of Us begonnen, daher ist es nicht verwunderlich, dass einige glückliche Menschen, die in der Nähe dieser Dreharbeiten leben, Bilder von den Geschehnissen geteilt haben. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Craig Mazin, Neil Druckmann und seine Crew beschlossen haben, auch einige bessere offizielle zu teilen.

Die beiden Bilder, die wir erhalten haben, zeigen Bella Ramseys Ellie und Pedro Pascals Joel in Situationen, die Fans von The Last of Us: Part II wahrscheinlich wiedererkennen werden. Dies sind die einzigen neuen Dinge, die wir heute bekommen haben, da die Pressemitteilung uns nur daran erinnert, dass einige neue Stars zu Staffel 2 stoßen werden, wenn sie "irgendwann im Jahr 2025" erscheint.