Werfen Sie einen ersten Blick auf Stranger Things: Tales from '85, die Zeichentrickserie, die die 80er-Jahre-Fantasie auf Netflix fortsetzen wird

Wir sind weniger als drei Wochen vom Anfang vom Ende von Stranger Things entfernt, denn der erste Teil der fünften und letzten Staffel der Serie feiert auf Netflix Premiere.

Aber der Streaming-Riese ist noch lange nicht bereit, sich von den besten Serien in seinem Katalog zu verabschieden, und wir wissen schon seit einiger Zeit, dass es in der fiktiven Stadt Hawkins noch mehr Geschichten geben wird, und Stranger Things: Tales from '85 ist die erste, die wir sehen werden.

Stranger Things: Tales from '85, die 2026 Premiere feiern soll, zu einem noch festzulegenden Datum, erforscht bisher unerzählte Geschichten der Stranger Things-Besetzung, die sich zwischen der zweiten Staffel und dem Beginn der dritten Staffel abspielten.

Netflix hat heute ein Video mit der offiziellen Ankündigung der Serie veröffentlicht, in dem die Duffer-Brüder über ihren Wunsch sprechen, neue Handlungsstränge in Stranger Things auf eine Weise zu erkunden, die in Live-Action nicht möglich wäre, und dem Ganzen gleichzeitig das charakteristische Cartoon-Nostalgie-Gefühl dieser Ära verleihen. Schauen Sie es sich unten an.