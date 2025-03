Werfen Sie einen ersten Blick auf Star Wars: Visions Staffel 3

HQ

Star Wars: Visions Staffel 3 soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, und wir haben gerade einen ersten Blick auf einen der Kurzfilme geworfen, die in dieser neuesten Reihe von animierten Mini-Episoden zu sehen sein werden.

Wie ihr auf dem Bild unten und auf der Website des Annecy Festivals sehen könnt, haben wir einen lebendigen Blick auf die Stormtroopers in dem Kurzfilm geworfen, der Black heißt. Am Rande der Niederlage sind die Stormtrooper von Feuer und Blasterschüssen umgeben. Anscheinend werden wir uns in die gequälte Psyche eines dieser Stormtrooper begeben und einen besseren Einblick in den durchschnittlichen Soldaten des Imperiums erhalten.

Zu dem Kurzfilm gesellen sich die restlichen Mini-Anime-inspirierten Episoden, die später in diesem Jahr auf uns zukommen. Wenn Sie die letzten beiden Staffeln noch nicht gesehen haben, ermöglicht Star Wars: Visions im Wesentlichen verschiedenen Animationsstudios, ihre Sicht auf eine Star Wars-Geschichte zu zeigen, von epischen Geschichten über Jedi gegen Sith bis hin zu zwangloseren Abenteuern, sie sind oft eine gute Dosis Abwechslung in einer weit, weit entfernten Galaxie.