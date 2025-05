Werfen Sie einen ersten Blick auf Spider-Noir in neuen Bildern und Teaser

Wir haben unseren offiziellen ersten Blick auf die Spider-Noir -Serie auf dem Weg zu Amazon. Falls Sie es noch nicht wissen, es handelt sich um eine Live-Action-Adaption der Figur Spider-Noir, einer Version von Spider-Man, die im New York der 1930er Jahre Kriminelle verprügelt und Fälle löst.

Der Teaser-Trailer, den Sie sich unten ansehen können, deutet auf ein Veröffentlichungsdatum im Jahr 2026 hin und gibt uns einen sehr kurzen Einblick, wie die Serie aussehen wird, wenn sie startet. Es wird sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß erhältlich sein, so dass es dem Betrachter überlassen bleibt, wie er eintauchen möchte.

Mit der Verzögerung von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wird dies unsere größte Dosis Spider-Noir bis zur Veröffentlichung des Films sein, die den Charakter aus der verrückten Welt der Animation in einen düstereren Live-Action-Look bringt. Die Zusammenfassung der Show liest sich wie folgt:

"Spider-Noir ist eine Live-Action-Serie, die auf dem Marvel-Comic Spider-Man Noir basiert. Spider-Noir erzählt die Geschichte eines alternden und vom Glück verfolgten Privatdetektivs (Cage) im New York der 1930er Jahre, der gezwungen ist, sich mit seinem früheren Leben als einziger Superheld der Stadt auseinanderzusetzen."

Schauen Sie sich den Trailer unten an: