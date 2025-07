Werfen Sie einen ersten Blick auf Luca Guadagninos nächstes starbesetztes Drama After the Hunt kommt diesen Oktober in die Kinos.

Frisch nach Challengers und Queer bereitet sich Regisseur Luca Guadagnino bereits darauf vor, der Welt seine nächste Regiearbeit zu zeigen. Bekannt als After the Hunt, ist dies ein starbesetztes Drama, das Fragen über Viktimisierung und deren Auswirkungen auf unterschiedliche Menschen auf der sozialen Leiter stellt. Es dreht sich um eine Hauptfigur, gespielt von Julia Roberts, die vor einem Dilemma steht, als eine ihrer Schülerinnen, dargestellt von Ayo Edebiri, mit einer erschütternden Geschichte zu ihr kommt, die sich um einen ihrer engen Freunde, gespielt von Andrew Garfield, dreht. Diese männliche Figur hat angeblich während eines Schlummertrunks die Grenze überschritten, aber auf welche Weise wird nicht spezifiziert, sondern wir werden mit einer Reihe von widersprüchlichen Geschichten konfrontiert, die darauf hindeuten, dass Edebiris Figur ihre Arbeit plagiieren und Garfields Figur als Mittel benutzen könnte, um ein Opfer zu werden und diese Behauptungen zu untergraben. Es sei denn, sie hatte Recht, und sie ist ein Opfer, das Gerechtigkeit braucht... Was ist wirklich wahr? Unnötig zu erwähnen, dass After the Hunt ein ziemlich intensiver Film zu sein scheint, wie der neueste Trailer beweist. Schaut es euch vor der Premiere im Oktober unten an. HQ