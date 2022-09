Werfen Sie einen ersten Blick auf Gal Gadots Spionagethriller Heart of Stone

HQ

Im Rahmen des Tudum-Showcase am Wochenende zeigte Netflix Einblicke in verschiedene Projekte, die es für den Rest des Jahres 2022 in Arbeit hat, aber auch einige seiner Schiefertafeln für 2023. Zu diesem Zweck war ein actiongeladener Thriller, der zu dessen Rechnung passte, der von Gal Gadot überschriebene Heart of Stone, ein Spionagefilm, der routinemäßig als geerdet und realistisch beschrieben wird.

Es gibt derzeit kein genaues Datum, wann der Film erscheinen wird, aber uns wurde gesagt, dass es irgendwann im Jahr 2023 sein wird und dass es auch Jamie Dornan und Alia Bhatt als Teil der Besetzung spielen wird. Ebenso wissen wir, dass Tom Harper Regie führt.

Was Sie jedoch tun können, ist, einen ersten Blick auf den Film zu werfen, wo wir einen Blick hinter die Kulissen einiger der Stunts werfen, die die Besetzung beim Dreh und so weiter durchführt. Schauen Sie es sich unten an.