Werfen Sie einen ersten Blick auf die ergraute, grauhaarige Jackie Chan in Karate Kid: Legends

Wir haben eben die ersten Einblicke in die Besetzung des kommenden Films Karate Kid: Legends erhalten. Apropos Legenden: Sowohl Ralph Macchio als auch Jackie Chan sind mit dabei, ebenso wie der Neuling Ben Wang, der die Rolle des titelgebenden Karate Kids übernehmen wird.

Dank Entertainment Weekly haben wir einen Blick auf Wang in Aktion geworfen sowie ein Bild von Macchio und Chan, die ihn anleiten. Obwohl Chan und Macchio in unterschiedlichen Versionen der Karate Kid-Geschichte auftauchen, sind beide wieder in Aktion, um ihrem neuen jungen Lehrling beizubringen, wie man ernsthaft in den Hintern tritt.

Da es nur noch fünf Monate sind, bis der Film am 30. Mai 2025 Premiere feiert, kann man sich vorstellen, dass wir in Kürze auch einen Trailer bekommen werden. Halten Sie die Augen offen.