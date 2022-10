Werfen Sie einen ersten Blick auf den neuen Black Panther

HQ

Die Nachricht von Chadwick Bosemans Tod war ein sehr trauriger Tag, da der Schauspieler zu einem beliebten Hollywood-Star geworden war, der für einige großartige Rollen bekannt war, darunter die von King T'Challa (alias Black Panther). In diesem Sinne warf die traurige Nachricht die Frage auf, wie Marvel sich dem Charakter nähern würde, und mit Black Panther: Wakanda Forever, das später in diesem Jahr herauskam, wurde enthüllt, dass sie Boseman huldigen würden, aber seine Rolle nicht neu besetzen würden.

Dies führte zu der Folgefrage, wer der Black Panther im Marvel Cinematic Universe werden würde, und während wir immer noch auf eine genaue Bestätigung warten, bestätigen verschiedene Pressematerialien, Berichte und ein neuer Trailer, dass Letitia Wrights Shuri den Mantel übernehmen wird.

Und wenn Sie sich mit Letzterem befassen, können Sie sich unten den neuesten Trailer zu Wakanda Forever ansehen, um sowohl einen besseren Blick auf den neuen Bösewicht Namor als auch auf den neuen Panther (ganz am Ende des Trailers) zu werfen. Schauen Sie es sich an, bevor der Film in etwa einem Monat in die Kinos kommt, genauer gesagt am 11. November.