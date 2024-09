Werfen Sie einen Blick in die verwinkelten Hallen von Duskmourn Manor

HQ

Wizards of the Coast haben den Trailer zu ihrem neuesten Set Duskmourn: House of Horror gezeigt, das dem Erfolg von Bloomburrow dicht auf den Fersen ist.

Im Mittelpunkt des Sets steht Nashi, der Adoptivsohn des Planeswalkers Tamiyo, und das Rattenvolk sucht nach der verlorenen Geschichtenrolle seiner Mutter, wobei seine Reise ihn in das endlos gewundene, extradimensionale Labyrinth des Herrenhauses geführt hat.

Der Trailer selbst hat einen großartigen 80er-Jahre-Vibe, und das spiegelt sich in vielen der seltenen Enthüllungen wider, die wir bisher hatten, wie z.B. die neuen "Double Exposure"-Karten. Es gibt ein großes Motiv von Motten im Trailer, das auf Valgavoth, Terror Eater, den Elder Demon Headliner dieses Sets zu deuten scheint.

Gefangen in den monströsen Korridoren von Duskmourn, Nashi weicht er Albträumen, Glitch-Geistern (also 80ern) und wütendem Razorkin aus, während er auf Hilfe wartet.

Begleiten Sie ihn in Duskmourn: House of Horror bei Ihrem LGS-Pre-Release am 20. September, in Magic: The Gathering Arena am 24. September und überall sonst am 27. September.