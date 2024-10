Werfen Sie einen Blick in das Leben eines der größten Talente der Filmwelt in der Disney+-Dokumentation John Williams

Es gibt nur wenige Namen in der Filmindustrie, die so bekannt und einflussreich sind wie der von John Williams. Der legendäre Komponist und Orchestrator hat Soundtracks und Soundtracks für einige der unglaublichsten und zeitlosesten Filme produziert, darunter Jurassic Park, Star Wars, Superman, Indiana Jones, Harry Potter, Saving Private Ryan, Home Alone, Jaws, Ferris Beuller's Day Off, E.T. the Extra-Terrestrial und unzählige andere.

Während Williams vor kurzem als Disney Legend gewürdigt wurde, wird der Komponist bald Gegenstand eines Dokumentarfilms sein, der in seine geschichtsträchtige und erstaunliche Karriere eintaucht. Es ist als Music by John Williams bekannt und wird bereits am 1. November 2024 auf Disney+ erscheinen.

Er soll sich mit "dem Mann hinter der Musik, die unser Leben verändert hat" befassen, und das wird im Trailer der Dokumentation, den Sie unten sehen können, immer deutlich.