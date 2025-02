Werfen Sie einen Blick hinter die KulissenF1 des Films mit Brad Pitt

HQ

Während der gestrigen London Sports Gala nutzten Apple und Warner die Gelegenheit, um einige aufregende Extras für den kommenden F1 Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle zu veröffentlichen. Der Clip gibt uns einen Einblick in die Produktion des Films und die modernsten Techniken, die verwendet wurden, um die Geschwindigkeit und Intensität des Sports einzufangen.

Kosinski erklärt, dass das Team die fortschrittliche Kameratechnologie, die für Top Gun: Maverick entwickelt wurde, noch weiter entwickelt hat, um ein authentisches Erlebnis zu schaffen. Sogar der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hatte etwas über den Film zu sagen, den er als "den authentischsten Rennfilm aller Zeiten" bezeichnete.

Sehen Sie sich den Clip unten an. F1 wird voraussichtlich am 27. Juni in den Kinos starten.