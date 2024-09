Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von A Minecraft Movie

HQ

Im Rahmen der Minecraft Live Show am Wochenende gab Mojang einen Einblick hinter die Kulissen von A Minecraft Movie. Unter der Leitung des kreativen Direktors von Mojang, Torfi Frans Olafsson, und Regisseur Jared Hess bot der Einblick in den Film nicht nur einige zusätzliche Ausschnitte aus der Live-Action-Adaption des Videospiels, sondern zeigte auch, wie es ist, mit Jack Black und Jason Momoa am Set zu sein.

Der Einblick hinter die Kulissen befasste sich auch damit, wie die Requisiten und Sets mit Hilfe der Requisitenmeister Weta Workshop erstellt wurden, und präsentierte ein paar zusätzliche Einblicke in Szenen aus dem Film, die über das hinausgehen, was wir im letzten Haupttrailer gesehen haben.

Schauen Sie sich unten den Blick hinter die Kulissen an.