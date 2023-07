Werfen Sie einen Blick aus erster Hand auf die Logitech G Cloud

HQ

Wir haben zwar bereits unsere Rezension des Logitech G Cloud veröffentlicht, einem Handheld-Gaming-System, das Cloud-Gaming als primäre Methode für den Zugriff auf die neuesten und anspruchsvollsten Titel verwendet, aber wenn Sie sehen möchten, wie dieses System in den Händen von jemandem aussieht, dann die neueste Folge von Quick Look wird für Sie sein.

In der Folge teilt unser Magnus eine Menge Gedanken und Meinungen über das Gadget und seine Funktionsweise. Um diese Gedanken zu sehen und einen Blick auf die G Cloud in Aktion zu werfen, sollten Sie sich unbedingt die vollständige Folge von Quick Look unten ansehen.